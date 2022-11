Serviços de saúde em BH terão horários alterados em dias de jogos do Brasil

Outras unidades de saúde terão escala mínima para complementar o expediente (foto: Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



Com a Copa do Mundo já em andamento e a estreia da seleção brasileira se aproximando, os serviços de saúde em Belo Horizonte terão seus horários de funcionamento alterados.





As mudanças seguem o decreto municipal de nº18.150 , de 8 de novembro de 2022, que estabelece a jornada de trabalho nos órgãos do Poder Executivo quando da realização dos jogos do Brasil na Copa do Mundo.









Com isso, as Unidades de Urgência e Emergência, UPA's, Central de Internações, Centro de Referência em Saúde Mental, Serviço de Urgência Psiquiátrica e o Samu irão funcionar normalmente nos três dias em que ocorrerão as partidas.





Já as Unidades Básicas de Saúde e o Centro de Controle de Zoonoses irão encerrar o expediente às 14h dos dias 24/11 e 02/12. No dia 28/11, o expediente termina às 12h.





O Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) e o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS 1) terão expediente em escala mínima a partir das 14h nos dias 24/11 e 02/12. No dia 28/11, a escala mínima é a partir de 12h.





Confira as alterações de horários





Unidades de Urgência e Emergência





Inclui: Unidades de Urgência (HOB); Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s); Central de Internações; SAMU-192; Laboratório das UPA’s; Centros de Referência em Saúde Mental (CERSAM´s, CERSAMI’s, CERSAM-AD) e Serviço de Urgência Psiquiátrica.





24/11 - Expediente normal

28/11 - Expediente normal

02/12 - Expediente normal





CRIE e CIEVS1





Inclui: CRIE (Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais) e CIEVS1 (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde)





24/11 - Expediente normal até às 14h. Escala mínima: a partir de 14h até o horário habitual de término do serviço.

28/11 - Expediente normal até às 12h. Escala mínima: a partir de 12h até o horário habitual de término do serviço.

02/12 - Expediente normal até às 14h. Escala mínima: a partir de 14h até o horário habitual de término do serviço.





Unidades de Saúde





Inclui: Unidades Básicas de Saúde; Centro de Controle de Zoonoses; Laboratório de Zoonoses; Centro de Esterilização de cães e gatos – CECG; Centros de Convivência; Sedes das Diretorias Regionais; Unidade de apoio à Assistência à Saúde no nível central2 ; Unidades da área meio/gestão – nível central SMSA3 ; CEMs, CTR, URSs, CMDI, CMO, CTA’s, CREABs, CEO; Farmácia Regional; Laboratórios Regional e Central; CAL, CEREST’S, CEST; GCOSE, GEMAN-SA, GELOG-SA, ASCOM, LBROM, Centro de Atenção ao Viajante; Academias da Cidade; Imunização COP e Imunização Nível Central.









24/11 - Início da jornada: horário normal. Sem expediente a partir de 14h

28/11 - Início da jornada: horário normal. Sem expediente a partir de 12h

02/12 - Início da jornada: horário normal. Sem expediente a partir de 14h