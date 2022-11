Homem é detido por transportar pedras preciosas sem autorização em Minas

Policiais encontram as pedras preciosas em um plástico dentro de uma bolsa (foto: PM/Divulgação) Um homem de 32 anos foi detido, na madrugada desta segunda-feira (21/11), ao ser localizado dentro de um ônibus, na BR-381, na altura de João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais. Ele carregava pedras preciosas sem nota fiscal.





Segundo a Polícia Militar (PMMG), o suspeito viajava de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, em direção a Belo Horizonte, onde venderia o material.









Em depoimento, o homem disse que não possuía a documentação com autorização para o transporte do material. As pedras foram apreendidas, e o suspeito foi encaminhado até a delegacia de João Monlevade.





No boletim, não consta se alguma droga foi encontrada com o homem.