Expectativa para a divulgação do gabarito do Enem na quarta

Ontem, os estudantes movimentaram os locais de provas para responderem às questões de matemática e ciências da natureza (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



Depois de dois domingos de provas, candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano aguardam a divulgação do gabarito oficial do certame, prevista para a próxima quarta-feira. Não há informações sobre ocorrências graves registradas durante a aplicação, mas o balanço desta edição só será anunciado na manhã de hoje, durante entrevista coletiva a ser concedida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).









Pablo Firmino Pereira, de 22 anos, saiu antes do tempo ser encerrado. Fazendo seu segundo exame, ele acredita que, em 2023, possa estar em uma faculdade. "Gosto da área de saúde, quero mesmo educação física, mas pode ser enfermagem também. A prova foi cansativa, mas consegui ter uma boa gestão do tempo e, assim, dentro do que é o Enem, se tornou tranquila. Por isso, a expectativa é boa", comentou.





O estudante afirma que a temida prova de matemática não foi um problema. "Não fui surpreendido, mas ela sempre apresenta dificuldades”, disse. No geral, Pablo acredita que conseguirá alcançar a nota que precisa. "Apesar do tema da redação ter sido surpresa, até pelo momento político que vivemos, desenvolvi bem e acredito que ela, o inglês e a interpretação de texto, gramática vão me salvar".





De olho em uma vaga no curso de medicina ou no de fisioterapia, Francisco Padilha da Silva, de 22 anos, avaliou o exame de biologia, aplicado ontem, mais fácil do que esperava. Já a “temida” matemática, para ele, criou a tensão de sempre. “Mas se não der, posso tentar de novo”, afirmou.







De olho em uma vaga no curso de educação física, Pablo Firmino acredita ter conseguido uma boa nota para entrar na faculdade (foto: Jair Amaral/EM/D.A PRESS)

Já para a estudante Luana Helena Antunes Motta, também de 22, a meta é uma só: entrar para a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). "Por dois anos fui treineira. Acabei passando e faço direito em uma faculdade particular. Na primeira etapa, fui bem na redação e me saí bem em linguagem, tendo mais dificuldade em história. Hoje (ontem), achei matemática tranquila. O meu maior problema foi química”, contou.

PRAZOS

A partir de hoje, até a próxima sexta-feira, estudantes que perderam o Enem 2022 poderão pedir a reaplicação do exame, desde que se encaixem em um dos critérios definidos em edital. Problemas logísticos e doenças infectocontagiosas, como a COVID-19, são motivos que respaldam as solicitações.





Se a pessoa foi afetada por desastres naturais, comprometimento da infraestrutura do local ou falta de energia elétrica, ou ainda erros na aplicação do exame, pode pedir a reaplicação. No caso de doenças infectocontagiosas, os pedidos devem ser acompanhados por documentos comprobatórios, que serão analisados individualmente.