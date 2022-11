Bombeiros são acionados para incêndio em galpão na Augusto de Lima

Um incêndio de grandes proporções atingiu galpão com estoque de bebidas e alimentos na Avenida Augusto de Lima, no Bairro Barro Preto, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (21/11).

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram toda a estrutura do imóvel.

Bombeiros estão no local para controlar as chamas (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

No primeiro andar, o fogo foi controlado rapidamente. Mas no segundo pavimento, o incêndio estava mais intenso. Por volta das 10h, as chamas foram controladas e os militares fizeram o rescaldo.

Os bombeiros usaram duas linhas para o combate às chamas. Uma linha pela fachada do imóvel e outra pelos fundos.

Parte de dentro do galpão ficou destruída (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

No momento do incêndio, não havia ninguem dentro do galpão. Ainda não se sabe a causa do fogo.