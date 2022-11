Jovem morre com tiro na nuca e amigo dá duas versões para o crime

Um suspeito foi levado para a delegacia. A Polícia Civil investiga o caso (foto: Reprodução)

Um jovem, de 21 anos, morreu com um tiro na nuca no início da madrugada desta segunda-feira (21/11), no Bairro Piratininga, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, no local do crime, os agentes se depararam com a vítima caída ao solo e um suspeito próximo a um Volkswagen Golf azul, com marcas de sangue.

Em conversa com a PM, o suspeito deu duas versões. A primeira é que a vítima, identificada como Leandro, estava com ele em um bar próximo e que foi sozinho para o local do crime.

Lá, Leandro discutiu com um grupo que estava em um Chevrolet Celta preto e foi baleado.

Pouco depois, o suspeito mudou a história e falou que saiu do bar na companhia de Leandro e outros dois colegas. Quando encontraram com o Celta preto, Leandro decidiu simular um assalto e fingiu que estava armado.

Porém, um dos passageiros do Celta sacou uma arma e atirou em Leandro, atingido a nuca do rapaz.

Após o crime, os dois colegas que estavam com Leandro e o suspeito fugiram a pé. O grupo que sofreu a tentativa de assalto, a arma do crime e o suspeito que teria reagido não foram encontrados.

O Samu esteve no local e constatou o óbito. O corpo foi retirado pelo rabecão.

O suspeito foi conduzido para a delegacia e a Polícia Civil vai investigar o caso.