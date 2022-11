Churrasco termina com um morto e dois baleados em Minas

Um churrasco terminou de maneira trágica no Bairro Caiçaras III, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira. Um homem morreu e dois foram baleados depois que dois suspeitos abriram fogo contra as pessoas que estavam no evento, organizado por um bar do bairro.

Segundo relatos que a Polícia Militar recebeu de testemunhas e moradores da região, havia um churrasco em um bar quando um carro, com insulfilm, estacionou próximo do local. Dois homens, com toucas ninja, desceram e abriram fogo contra as pessoas que estavam no churrasco.

Em conversa com um irmão da vítima que foi assassinada durante o churrasco, ele contou que o irmão morava em outro bairro, mas tinha familiares em Caiçaras III. Portanto, sempre ia em eventos na região.

A vítima, segundo a PM, tinha diversas passagens pela polícia por tráfico de drogas e tentativa de homicídio. A suspeita dos policiais é que o assassinato tenha alguma relação com esses crimes.

Um dos rapazes baleados, de 19 anos, não tinha relação alguma com o homem que foi assassinado. Ele é primo da dona do bar e foi chamado para ir ao churrasco. Baleado na barriga, foi levado em estado grave para o hospital, passou por cirurgia e está em quadro estável.

Já a terceira vítima foi baleada duas vezes nas nádegas. Foi encaminhado ao hospital e ficou em estado de observação. Também não tinha nenhum envolvimento com o homem que foi assassinado no churrasco.