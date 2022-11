Morre jovem baleado em trailer de Juiz de Fora

Crime aconteceu em trailer na Avenida Sete de Setembro, em Juiz de Fora (foto: Google Street View)

Morreu nesse final de semana João Vitor Gomes de Freitas, de 22 anos. O jovem estava internado em um hospital de Juiz de Fora desde a madrugada de domingo (30/10) após ser baleado no trailer em que trabalhava, na Avenida Sete de Setembro, na região central de Juiz de Fora.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu na noite de sábado (29/10) e foi registrado pelas câmeras de segurança do trailer. Um rapaz de camisa amarela chegou até o trailer e perguntou aos clientes se eles haviam visto um homem, e na sequência descreveu as características dele. A suspeita dos clientes é que esse homem estava drogado, pois estava muito agitado e agressivo.

Após os clientes dizerem que não haviam visto aquela pessoa, o homem começou a xingar as pessoas que estavam lá. Por causa disso, começou uma briga generalizada. O homem, então, disse que iria voltar.

Primeiro ele é atingido na barriga. O rapaz de amarelo, que começou a discussão, pede para que o comparsa não atire. João ainda tenta se defender, mas logo depois é atingido por um disparo na cabeça. Ele foi socorrido para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Juiz de Fora onde passou por cirurgia. No entanto, uma semana depois do caso, ele não resistiu aos ferimentos.

Além de João Vítor, o dono do trailer foi atingido por estilhaços na perna e um cliente foi baleado nas nádegas. Antes de irem embora, os agressores atiraram em direção ao trailer. Logo depois entraram no veículo e fugiram do local.

A Polícia Militar fez rondas e patrulhamentos na região, mas ninguém foi encontrado. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para saber se há alguma atualização nas investigações, mas não houve resposta.