Briga motivada por ciúme culmina em jovem baleado em Minas

Crime ocorreu em São Sebastião do Anta, nessa quarta-feira (20/10) (foto: Reprodução/Facebook)

Uma briga entre dois jovens culminou em um adolescente, de 17 anos, baleado, nessa quarta-feira (19/10), em São Sebastião do Anta, na Região do Vale do Rio Doce.O autor dos disparos tem 18 anos e teria praticado o crime por causa de ciúmes, pois a ex-namorada estaria trocando mensagens com a vítima, informou a Polícia Militar (PM).