Motorista morre após trator de 20 toneladas cair de ponte de madeira

Talyson Oliveira - Especial para o EM



Veículo caiu de cabeça para baixo ao passar pela estrutura de madeira (foto: Corpo de Bombeiros de Sacramento/Divulgação)

Um homem de 58 anos, identificado como A.J.A.C, morreu após o trator que ele conduzia, com cerca de 20 toneladas, cair de uma ponte de madeira no fim da tarde dessa quarta-feira (19/10) na zona rural de Sacramento, no Triângulo Mineiro.

Devido às dificuldades de acesso ao local, foi necessário o uso de uma escavadeira para levantar o trator. O corpo foi resgatado por volta da 1h20 da madrugada desta quinta-feira (20/10).

Uma equipe da Polícia Civil de Araxá compareceu ao local para a realização dos trabalhos de perícia técnica e apuração das causas do acidente.