Atenção, motoristas! CRLV 2022 passa a ser exigido nesta segunda (21/11)

Conforme determinação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o documento digital está disponível para acesso no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).Para impressão em folha comum, basta entrar no site do Detran ou no portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) . O certificado não é mais entregue pelos Correios.O licenciamento é automático mediante o pagamento das pendências anuais sobre a propriedade do veículo. Assim, para ter o documento liberado, o motorista não pode ter multas em aberto.Em abordagens policiais, o motorista deve apresentar tanto o documento de habilitação quanto o CRLV, sendo dispensados comprovantes de pagamento das taxas e tributos.