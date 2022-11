Policial civil mata empresário com tiro no peito em bar de BH

Edson era proprietário do restaurante Churrasquinho do Plástico (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma fofoca feita por uma mulher pode ter motivado o assassinato do empresário Edson Rodrigues da Costa, de 43 anos, conhecido por “Plástico”. O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (21/11), em um bar do Bairro Jaqueline, na Zona Norte de Belo Horizonte. O autor seria um policial civil, de 51 anos, que está foragido.









O policial chegou ao bar embriagado na madrugada desta segunda-feira. Lá estava Edson, que tomava cerveja. O autor resolveu conversar com o empresário, mas foi impedido pelo dono do estabelecimento, que temia por uma briga.









LEIA - Homem é morto a tiros na frente do filho em BH Depois de algum tempo, o comerciante conseguiu convencer o policial a deixar o estabelecimento. Contudo, o homem ficou na rua, à espera da saída de Edson. Quando ele deixou o local para ir embora, o atirador sacou o revólver e disparou no peito da vítima.





Edson foi socorrido por pessoas que estavam no local, sendo encaminhado ao Hospital Risoleta Neves, próximo às avenidas Pedro I e Cristiano Machado, no bairro Vila Clóris, em Belo Horizonte. Ele passou por cirurgia para a retirada da bala, mas não resistiu e morreu nas primeiras horas da manhã.





O policial civil fugiu. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).





Primo lamenta morte





Edson era proprietário do restaurante Churrasquinho do Plástico, no bairro Baronesa, em Santa Luzia, na Grande BH. Nas redes sociais, o músico MC FBC lamentou a morte do primo “por causa de uma fofoca”.