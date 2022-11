Homem é morto a tiros na frente do filho em BH

Autores tem envolvimento com tráfico de drogas (foto: Gladyston Rodrigues/EM D.A Press)

Um homem de 23 anos foi brutalmente assassinado na frente do filho pequeno, na noite dessa sexta-feira (19/11), no bairro Sagrada Família, Região Leste de Belo Horizonte. Ele estava em casa com a criança e a ex-companheira. Até o momento, ninguém foi preso.Segundo informações da Polícia Militar (PM), dois homens armados arrombaram a casa da vítima. Ele foi atingido por quatro tiros na cabeça e um no pescoço. Os militares encontraram o corpo caído no chão da cozinha.Segundo testemunhas, os criminosos têm envolvimento com o tráfico de drogas na região. Eles usaram uma pistola .40 e fizeram sete disparos contra a vítima, atingida por cinco deles.A ex-companheira do homem chegou a relatar aos militares que ele implorou para não ser morto na frente do filho. Com a vítima, foram encontradas buchas de maconha.O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) esteve no local e constatou a morte. Já os suspeitos fugiram em um Fiat Palio de cor preta e seguem foragidos.