Homem em situação de rua tem corpo incendiado e é internado em estado grave

Polícia não sabe a motivação para o crime nem quem teria ateado fogo na vítima (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

As polícias Civil e Militar de Sete Lagoas, em Minas Gerais, procuram pelos autores de um crime bárbaro, ocorrido na manhã deste sábado (19/11). Um homem em situação de rua teve seu corpo incendiado e, por pouco, não morreu.

O fato ocorreu no final da manhã, na Rua Goiás, 75, Vila Brasil. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima tem cerca de 30 anos e estava caído, com várias queimaduras pelo corpo.

Depois de realizarem os primeiros socorros, o homem foi trazido para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII, em Belo Horizonte. Ele está em estado grave, na ala de queimados do estabelecimento hospitalar.

Não se sabe a motivação para o crime nem quem teria ateado fogo na vítima. Os policiais aguardam pela melhora da vítima para tentar obter alguma informação que possa levar à prisão do autor ou autores.