Polícia prende trio suspeito de homicídios em Minas

Corpo da vítima estava preso nos galhos de um rio em Santa Rita do Sapucaí (foto: Corpo de Bombeiros) A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um trio suspeito de participar da morte de dois homens encontrados em um rio na cidade de Santa Rita do Sapucaí, na Região Sul de Minas. Os policiais ainda buscam por um terceiro corpo. Os suspeitos foram detidos durante operação realizada na quinta-feira (17/11).

No último sábado, um pescador encontrou o corpo de um homem que estava preso em galhos no rio de Santa Rita do Sapucaí. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o cadáver.

O homem foi identificado como Ederson dos Santos Chagas, de 29 anos. Quatro dias depois, a polícia encontrou outro corpo no rio. Foi identificado como Humberto de Oliveira dos Santos Neto, de 17 anos. A família reconheceu o rapaz e disse que ele estava desaparecido desde o dia 8 de novembro.

Exames foram solicitados para saber exatamente o que causou a morte de ambos. A Polícia Civil apreendeu pelo menos 10 aparelhos celulares, que serão periciados. As investigações prosseguem. Além dos dois corpos já encontrados, a Polícia Civil tem a informação de um terceiro homicídio.