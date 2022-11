Jovem de 23 anos é morto a tiros em Vespasiano, na Grane BH

Jovem de 23 anos é assassinado no Bairro Jardim Daliana, em Vespasiano (foto: Gladyston Rodrigues/EM)

Um jovem de 23 anos, com histórico de envolvimento com o tráfico de drogas, foi morto no começo da tarde desta segunda-feira (21/11) em Vespasiano, na Grande BH. O crime foi registrado na Rua Dália, número 20, no Bairro Jardim Daliana.

A Polícia Militar (PM) chegou ao local por volta de 14h e encontrou a vítima ainda viva, com perfurações de tiros nas costas e no tórax. O jovem agonizava no colo de uma senhora, cuja relação ou parentesco não foram apurados pela PM.

No local do crime, havia câmeras em que os militares constataram um homem perseguindo a vítima, com arma empunhada. Depois, ambos desapareceram do campo de visão das imagens.

Segundo relatos de testemunhas à PM, os suspeitos teriam fugido em um veículo após os disparos.

Também de acordo com essas testemunhas, o jovem tinha desafetos com traficantes da Rua Bandeiras, no Bairro Santa Clara B, também em Vespasiano.

Em março deste ano, o jovem teve seu carro atingido por balas, em outra tentativa de assassinato. Mas, então, havia conseguido escapar.

Desta vez, o desfecho foi diferente. Levado ainda com vida para o Hospital Risoleta Neves, a vítima não conseguiu resistir e morreu logo após o atendimento médico.