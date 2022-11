Homem é preso suspeito de levar drogas para dentro de presídio com drone

Um jovem, de 22 anos, foi preso na noite dessa segunda-feira (21/11), suspeito de levar drogas para dentro da Penitenciária José Maria Alckmin, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte, com a ajuda de um drone.

Segundo a Polícia Militar, durante mapeamento no entorno do presídio, dois homens foram encontrados em uma mata próxima à penitenciária. Com a chegada dos policiais, um deles conseguiu fugir.

Com o outro suspeito, a PM encontrou uma arma, munições, um drone e grande quantidade de drogas.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, a droga estava envelopada e colocada dentro de um isopor ou espuma. Depois disso, o material é lançado na penitenciária.

Dupla foi localizada em mata próxima à penitenciária. Um deles conseguiu fugir (foto: PMMG/Reprodução)

A PM ainda não descarta a participação de outros envolvidos no envio de drogas para dentro do presídio.

O grupo que receberia a droga será identificado e investigado pela Polícia Civil.