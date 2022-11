Homem entra em tubulação de seis metros, desmaia e mobiliza bombeiros em BH

Com o auxílio de cilindro respiratório, os militares entraram na tubulação e resgataram a vítima (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) O Corpo de Bombeiros foi acionado nesta segunda-feira (21/11) em Belo Horizonte após um homem de 22 anos entrar em uma tubulação de seis metros no bairro Caiçara, Região Noroeste da capital, e não conseguir sair. Ele trabalhava em uma obra no local.

Ao avaliarem a quantidade de oxigênio no buraco, os bombeiros constataram uma taxa de 15% de O2 – nível bem abaixo do necessário para o bom funcionamento do corpo humano.

Após administração de oxigênio, o homem recobrou a consciência. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prosseguiu com o atendimento e levou o rapaz para o hospital.