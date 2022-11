Paraopeba: Vale prorroga limpeza de áreas impactadas pelas chuvas

Moradora de Mário Campos mostra entulho causado pelas chuvas do início do ano (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O trabalho de limpeza em áreas alagadas pelas enchentes em municípios da Bacia do Rio Paraopeba, em janeiro de 2022, foi prorrogado para 15 de dezembro. O serviço na região acontece após um termo de compromisso ser firmado em 12 de julho entre o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o Ministério Público Federal (MPF), a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), o governo de Minas e a Vale.

Conforme explica a mineradora, a gestão, a remoção, o transporte e a destinação final adequada dos resíduos e sedimentos mobilizados pelas chuvas continuarão sob responsabilidade das prefeituras de Brumadinho, Mário Campos, Esmeraldas, Juatuba e São Joaquim de Bicas, que assinaram convênio individual com a companhia.





Vale lembrar que essas áreas foram mapeadas pelo Sistema Estadual do Meio Ambiente (Sisema) como regiões prioritárias para remoção de sedimentos. Logo, os trabalhos de limpeza começaram em agosto, e o custeio do serviço previsto no termo de compromisso é de responsabilidade da Vale. Desde então, frotas compostas por diversos equipamentos, como caminhões, têm sido enviadas para uso das prefeituras.

Conforme a mineradora, o termo de compromisso foi firmado em caráter cooperativo , visando complementar medidas adotadas pela empresa logo após os alagamentos, como doações de água mineral, cestas básicas, kits de higiene e limpeza, fraldas descartáveis, cobertores, colchões, lona, além do transporte para retirada de móveis e pertences das famílias ilhadas e do fornecimento de barcos para resgate de pessoas pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.