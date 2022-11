Motorista de ônibus reage a assalto e luta com bandido em Sete Lagoas

Terminal urbano de Sete Lagoas (foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas)

Uma tentativa de assalto a um ônibus foi frustrada pelo motorista na noite desse domingo (20/11), em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, o condutor do veículo chegou a entrar em luta corporal contra um dos assaltantes.Por volta das 23h, dois homens entraram no ônibus no terminal urbano do Centro, quando um deles pulou a roleta e anunciou o assalto. No espelho retrovisor, o motorista percebeu que o bandido não estava armado e, por isso, recusou-se a entregar o dinheiro.O ladrão então agrediu o trabalhador com três socos. Neste momento, o veículo foi parado, e o motorista começou a lutar contra o assaltante. O outro suspeito de participar da tentativa de roubo ficou assistindo à ação e não interveio na briga.Sem conseguir levar nada, os criminosos fugiram em direção ao bairro Itapuã. Policiais militares fizeram buscas, mas nenhum deles foi localizado. A corporação informou que as imagens das câmeras de segurança do ônibus serão analisadas.