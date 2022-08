Itabirito: vigia de restaurante reage a assalto e baleia suspeitos

Os assaltantes, que pularam o muro do restaurante, foram surpreendidos pelo vigia, que acertou Salvador Batista da Silva, de 28 anos, e Luiz Otávio Teixeira Albano, de 20. O terceiro homem conseguiu fugir.

Segundo o vigia, ele teria sido ameaçado pelos criminosos, que tentavam roubar o dinheiro do caixa. Sentindo-se ameaçado, o homem atirou três vezes contra os assaltantes. Um deles ficou caído no chão do restaurante e o outro conseguiu fugir, mas foi preso ao buscar atendimento na UPA do município.

O vigia foi levado pela Polícia Militar para a delegacia de plantão, em Ouro Preto. Lá, teve a arma apreendida, pois não possui porte de arma.