Empresário reage a assalto e troca tiros com bandido em Minas

Portal Terra do Mandu

O proprietário foi rendido ao chegar para abrir a loja (foto: Reprodução/WhatsApp)

Um empresário de 53 anos reagiu ao ser assaltodo e trocou tiros com um bandido, na manhã desta quinta-feira (17/11), em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. Ele foi rendido quando chegava para abrir a loja que fica no Bairro Catalão.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito chegou armado, anunciou o assalto e pediu a chave do carro da vítima. O homem, que tem registro e posse de arma, sacou o revólver e disparou cerca de 10 tiros contra o assaltante. O suspeito revidou e fugiu levando o celular.

O aparelho foi encontrado às margens da MG-050. No local, havia manchas de sangue.



O proprietário da Casa da Batata, loja tradicional da cidade, sofreu ferimento na perna, segundo a PM, possivelmente causado por estilhaços.

Até o momento, o suspeito não foi identificado. As buscas seguem na tentativa de localizá-lo.

*Amanda Quintiliano especial para o EM