Caminhão bate em poste e arrebenta fios na Av. Mário Werneck, no Buritis

Fios de energia ficaram caídos sobre veículos que passavam na rua (foto: CBMMG / Divulgação)

Um caminhão arrebentou cabos de energia e tombou parcialmente um poste de luz na rotatória da Avenida Mário Werneck com a Avenida Barão Homem de Melo, no Bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte, no início da tarde desta segunda-feira (19/12). Devido ao risco de eletrocussão, o trânsito no local foi interrompido e o Corpo de Bombeiros acionado.