Homem é morto e criança de 9 anos é baleada em Contagem

Suspeitos conseguiram fugir e estão foragidos (foto: Reprodução)

Suspeitos estão foragidos

Um jovem de 23 anos, suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, foi assassinado em um bar no Bairro Industrial, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Uma criança, de 9 anos, que estava no local no momento do crime, foi atingida por um tiro de raspão na perna.O assassinato aconteceu nesse sábado (17/12), por volta das 23h. A vítima estava no estabelecimento quando foi abordada por dois homens, de 20 e 23 anos, também envolvidos com tráfico de drogas. Ele foi executado com tiros à queima-roupa.Ao chegar no local, a Polícia Militar (PM) encontrou o rapaz no chão, dentro do estabelecimento. A ação foi gravada por câmeras de segurança do local. Os suspeitos fugiram logo após o crime.O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do homem. A perícia também compareceu ao local do crime e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML).A criança foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Barreiro. Ela foi atendida pela equipe médica e liberada.A polícia localizou o endereço dos autores, mas eles conseguiram fugir pelos fundos.Duas jovens, de 17 e 21 anos, estavam na casa no momento da abordagem.A polícia prendeu a mais velha por crime de posse irregular de arma de fogo. Já a adolescente foi apreendida em flagrante por ato infracional.