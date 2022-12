Homem suspeito de atear fogo e matar diretor de escola é preso

Após o crime, o suspeito fugiu (foto: Foto: PCMG/Divulgação) A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um homem investigado pela morte do diretor de uma escola em São Simão do Rio Preto, na Zona Rural de Simonésia, em Minas Gerais.





O suspeito foi preso na última sexta-feira (16/12), em Manhuaçu, na Zona da Mata mineira, a cerca de 30 quilômetros do local do crime. O homicídio ocorreu no último dia 9 de dezembro.









Passado algum tempo, o investigado saiu do clube, buscou um galão de gasolina e, no momento em que a vítima se distraiu, lançou o combustível e ateou fogo sobre ela.





As pessoas presentes tentaram ajudar a vítima, que foi encaminhada ao hospital. No dia seguinte, (10/12), o diretor da escola morreu.





Fuga e prisão do suspeito





Após o crime consumado, o suspeito fugiu em direção a Belo Horizonte. Por meio de apurações, a PCMG reuniu as provas sobre a autoria do crime e pediu representação para a prisão do homem à Justiça.





Com isso, a Polícia Civil, desde o fim das investigações, procurou o suspeito e realizou tratativas para que ele pudesse retornar a Manhuaçu para cumprir a ordem judicial, que foi executada na sexta-feira (16).

O homem foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira