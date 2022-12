Mortos no Rolezinho do Grau são sepultados em Belo Horizonte

Corpo de João Vitor foi retirado do local. Evily faleceu no Hospital Risoleta Neves (foto: Redes sociais)

Os corpos de João Vitor Martins Montes, de 21 anos, e de Evilyn Priscila dos Santos, de 18, foram sepultados no Cemitério da Paz, no Bairro Caiçara, zona oeste de Belo Horizonte. Eles morreram na madrugada de sábado (17/12) durante uma perseguição policial a participantes de um rolezinho, conhecido como “Rolezinho do Grau”, no Anel Rodoviário, altura do Bairro Jardim Vitória.

As circunstâncias das mortes são contestadas pela família de um dos mortos, que alega que eles foram atropelados propositalmente por uma viatura da PM. A Polícia Militar contesta afirmando que a morte se deu quando João Vitor, que participava do rolezinho, tentou fugir de uma perseguição e acabou batendo em uma betoneira.

A família diz ter um vídeo que mostra o momento em que a viatura policial atropela e passa por cima do casal.

Neste domingo, a PM divulgou nota sobre o caso. Abaixo a íntegra do comunicado oficial:

“A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) esclarece que, na noite desta sexta-feira (16.12), durante operação no Anel Rodoviário para coibir o chamado ‘Rolezinho do Grau’, após xingarem e provocarem os militares, motociclistas fugiram das guarnições policiais pelas ruas dos bairros, cometendo imprudência e direção perigosa. Posteriormente, a instituição foi acionada para atendimento de acidente de trânsito. Chegando ao local, os militares verificaram tratar-se de motociclista que provavelmente havia fugido da perseguição policial e que veio à óbito no local do acidente. Uma mulher foi socorrida e encaminhada ao hospital. A corporação esclarece, ainda, que qualquer denúncia sobre atuação policial militar será devidamente apurada”.