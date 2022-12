Taxas do Detran terão reajuste de 5,6% a partir de janeiro

Os preços ainda podem sofrer arrendondamento de R $0,01 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Os preços dos serviços do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) em Minas Gerais vão passar por um reajuste de 5,6% a partir do do dia 1° de janeiro de 2023. O impacto é de cerca de R$ 5 reais nos principais serviços, como a taxa para realização de provas ou para retirar a segunda via da carteira de motorista.