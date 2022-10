Vistoria terceirizada do Detran em MG começa no primeiro semestre de 2023

Centro de Belo Horizonte em 12 de setembro (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press/Arquivo)

As normas para credenciamento de empresas com o objetivo de prestar serviços de vistoria de identificação veicular foram definidas por uma portaria publicada pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) nesta quarta-feira (26/10). A mudança tira a necessidade do condutor se deslocar ao departamento para realizar o procedimento.