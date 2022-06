Detran credenciará empresas para serviço de vistoria em Minas (foto: Wikimmedia Commons/Reprodução ) Um decreto do Governo de Minas publicado nesta terça-feira (28/6) no Diário Oficial do Estado autoriza empresas credenciadas a realizar vistorias veiculares. A mudança tira a necessidade do condutor se deslocar ao Departamento Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) para a atividade. A norma passa a valer no final de novembro.





As empresas, denominadas Empresas Credenciadas de Vistoria (ECVs), serão credenciadas ao Dentran-MG e não haverá limite de credenciamentos. Contudo, caberá ao órgão a supervisão dos trabalhos, além de continuar a exercer diretamente a prestação dos serviços de vistoria de identificação veicular.









O Governo de Minas estima ainda que uma cadeia produtiva poderá ser movimentada, com a abertura do mercado para diversos segmentos. “Entre eles estão empresas capacitadas para a realização de vistorias, empresas que forneçam cursos de formação e qualificação para futuros vistoriadores, além de prestadores especializados no desenvolvimento de sistemas para interligar os dados das vistorias ao sistema do departamento”, declarou em nota.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais