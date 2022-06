Criminosos invadem Detran de Betim, amarram vigia e roubam carros

A Polícia Civil disse que a investigação vai apurar autoria, motivação e circunstâncias do crime (foto: Reprodução/PCMG)

Criminosos invadiram o pátio de apreensão de veículos do Detran em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (27/6). Eles teriam amarrado o vigia e roubado peças de carro, duas motocicletas e dois veículos.

O pátio fica na MG-155, no bairro Citrolândia, estrada que liga Betim a Mário Campos.

Antes de fugirem, os criminosos deixaram uma mensagem na parede do local "agradecendo" por uma moto roubada.



Na mensagem, se identificaram como integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). Eles ficaram no pátio até as 4h da madrugada.

O vigia teria sido rendido, amarrado e trancado no banheiro pelos suspeitos e só conseguiu acionar a Polícia Militar (PM) no início desta manhã.

Em nota, a Polícia Civil informou que, assim que acionada, na tarde desta segunda (27/6), deslocou equipes de investigadores e da perícia oficial ao local do fato para fazer os primeiros levantamentos.

"A ocorrência encontra-se em andamento com a Polícia Militar para localização dos veículos roubados. A investigação vai apurar autoria, motivação e circunstâncias do crime", declarou.