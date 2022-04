Furtos de cabos causam prejuízo de cerca de R$ 10 mil ao Detran

De acordo com a chefe da Divisão de Habilitação do Detran, Maria Alice Faria, os serviços que não dependem de energia elétrica estão ocorrendo normalmente na unidade, como aplicação de provas da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A previsão é que amanhã (28/4) a energia seja restabelecida na unidade.

O Detran da rua Bernardo Guimarães realiza, diariamente, cerca 220 exames diários. "Estamos trabalhando para minimizar os impactos desse prejuízo. Os candidatos que não compareceram, devido às notícias da falta de luz, poderão remarcar o exame, assim como aqueles cuja prova aconteceria no período da noite”, disse a chefe da Divisão de Habilitação do Detran.



O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que ainda não tem detalhes sobre a ação. A suspeita é que os autores sejam os mesmos que roubaram a fiação elétrica de uma lanchonete, localizada a fica a 100 metros da unidade do Detran-MG. “As investigações estão em andamento. Estamos aguardando fornecimento de imagens do entorno", afirmou a delegada Marina Cardoso Nascimento.