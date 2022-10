Furto a caminhão termina com perseguição e van jogada contra uma loja em BH

A perseguição seguiu por cerca de 2 km, até que a van entrou na avenida Delta, em Belo Horizonte. (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Um furto a um caminhão que levava encomendas de comércio online em Sete Lagoas, na madrugada desta quarta-feira (26/10), acabou com perseguição policial e uma van jogada contra o muro de uma loja na avenida Delta, no bairro João Pinheiro, em BH. Apenas um suspeito foi preso, mas ele alegou que não estava envolvido.

O motorista, ao perceber o furto, ligou o pisca alerta e começou a buzinar para chamar a atenção de outros caminhoneiros. Os assaltantes se assustaram e fugiram em uma van Sprinter branca. A Polícia Militar e a empresa concessionária da BR-040 foram acionadas.

Por volta das 3h40, uma guarnição no trevo em Morada Nova, em Contagem, avistou um veículo com a mesma descrição. Os agentes deram ordem para que ele parasse, mas os criminosos aceleraram, e a perseguição policial começou, no sentido Belo Horizonte.

A perseguição seguiu por cerca de 2 km, até o acesso na avenida Delta, no bairro João Pinheiro. Então, o motorista da van começou a desacelerar e pulou do veículo em movimento, correndo em direção à avenida Itaú. O freio de mão não foi puxado, e a van saiu desgovernada até atingir o muro de uma loja naquela avenida.

Ao vistoriar a van, foram encontrados os cinco sacos com as mercadorias, mas nenhum dos suspeitos estava lá. Moradores da região abordaram a Polícia Militar e disseram que havia um homem tentando entrar em uma casa nas proximidades.

Os militares foram até a casa, onde reside uma senhora. Ela estava amedrontada, de acordo com a ocorrência, e deixou os agentes entrarem no pátio da casa, onde estava um homem com a mesma descrição do condutor da van.

Questionado, ele disse que estava fugindo porque estava usando crack na região e começou a ser ameaçado por moradores. O homem de 31 anos disse que não sabia de nada sobre a perseguição e o furto, e que só estava fugindo por medo de ser agredido. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.

A van Sprinter foi apreendida. O veículo tinha placa clonada e havia uma queixa de roubo do mesmo automóvel.