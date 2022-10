Vídeo: veja perseguição e resgate de policial sequestrado em Corinto

Detalhes sobre o sequestro foram passados pela Polícia Militar em coletiva na manhã desta terça-feira (25) (foto: Maicon Costa/EM/D.A Press)

Um tenente da Polícia Militar (PM) foi sequestrado na noite segunda-feira (24), em Corinto, Região Central do Estado, após ter sua casa confundida com a de um gerente de banco. Os detalhes da ação foram passados em coletiva pela PM na manhã desta terça-feira (25).

A ação dos três sequestradores acabou acabou somente após um cerco policial, perseguição e troca de tiros, já na Região Metropolitana de Belo Horiozonte. Veja o momento da perseguição e do resgate do policial feito de refém:

Após abandonar o carro do tenente, usado na fuga, com o policial, na divisa entre Betim e Contagem, os suspeitos entraram numa área de mata onde trocaram tiros com a polícia, sendo os três autores baleados e mortos.

O tenente, que foi espancado e obrigado a ingerir comprimidos dos quais não tinha conhecimento, foi encaminhado à UTI de um hospital da região e segue em coma induzido, mas estável.

De acordo com a PM, eventuais esquemas de proteção ao tenente sequestrado e aos seus familiares serão discutidos posteriormente.

Os suspeitos mortos ainda não foram identificados e a polícia investiga a participação de mais pessoas no crime.