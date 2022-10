Três homens sequestram policial militar e morrem em troca de tiros com a PM

Os três sequestradores foram levados para o Hospital Municipal de Contagem, mas morreram pouco depois de dar entrada no atendimento (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Um policial militar foi sequestrado por três homens na noite dessa segunda-feira (24/10), na cidade de Corinto, na Região Central do estado.

Segundo a Polícia Militar, o policial estava chegando em casa quando foi surpreendido pelos criminosos. Os suspeitos colocaram o militar dentro de um carro e fugiram do local em direção a Belo Horizonte.

A intenção inicial dos sequestradores era surpreender um gerente de banco. De acordo com a porta-voz da PM, major Layla, a casa onde o policial mora atualmente já foi residência de um gerente.

Somente com a chegada do militar em casa, os homens perceberam que se tratava de outra pessoa, mas seguiram com o sequestro.

Um vizinho escutou a movimentação dos suspeitos e avisou a polícia, que passou a monitorar o carro usado no sequestro.

Em Contagem, próximo a um Ginásio Poliesportivo, a Polícia Militar conseguiu cercar o carro e houve troca de tiros.

Os três homens foram atingidos e encaminhados para o Hospital Municipal de Contagem, onde morreram depois de receberam atendimento.

O policial sequestrado foi encontrado algemado dentro do carro. Ele foi encaminhado para um hospital particular e está internado.

A suspeita é que ele tenha sido dopado pelos homens.

A PM tenta rastrear a arma de fogo do militar, que foi confiscada pelos sequestradores.

Outras informações serão passadas em coletiva de imprensa ainda nesta terça-feira (25/10).