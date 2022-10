Homem que roubava prostitutas após programa é preso em BH

Prisão do suspeito aconteceu nesta segunda-feira, na região do Barro Preto (foto: Polícia Civil/Divulgação) Suspeito de roubar profissionais do sexo em Belo Horizonte, um homem de 32 anos foi preso nesta segunda-feira (24/10) pela Polícia Civil na região do Barro Preto.











Segundo a polícia, o crime aconteceu após um programa sexual em um hotel. "Após a conclusão do serviço, o suspeito, que se apresentou com nome falso, ameaçou a vítima com uma faca e a amarrou com toalhas. Em seguida, obrigou-a a desbloquear o celular e efetuou as transações, fugindo em seguida", explicou a Polícia Civil, via assessoria.

No curso das investigações, os policiais descobriram que o beneficiário do pix era um irmão adotivo do investigado. Ao todo, o indivíduo acumula dez registros policiais, dos quais seis foram em decorrência de roubos após contratações de serviços sexuais. Nesse sentido, quatro ocorrências foram registradas em apenas 40 dias.

O inquérito policial segue em andamento para identificação de outras possíveis vítimas, informou a Polícia Civil.