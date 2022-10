Vídeo: Câmeras de segurança registram assalto a empresário

O assalto a um empresário, em Bom Despacho, no Centro-Oeste de Minas, foi registrado pelas câmeras de segurança interna da empresa. O crime aconteceu na manhã desta terça-feira (18/10) em uma cerâmica, que fica no bairro Rosário II.



Na sequência, os criminosos saem do escritório. Já do lado de fora, pegam o veículo, um Nissan Frontier 4x4 branco e fogem. Eles seguiram no sentido ao povoado na Garça, comunidade do município.



Prisão

A dupla foi presa na tarde de hoje em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a 385 quilômetros de Bom Despacho. Policiais da 9ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais interceptaram o veículo com um dos suspeitos dentro da cidade.

A dupla chegou encapuzada, armada e rendeu o empresário (foto: Reprodução câmeras de segurança)

Durante a ação, a viatura da PM capotou. Dois militares estavam dentro dela. Nenhum teve ferimentos graves. O outro suspeito tentou escapar, mas foi detido próximo ao local onde houve a interceptação. Durante a ação, a viatura da PM capotou. Dois militares estavam dentro dela. Nenhum teve ferimentos graves. O outro suspeito tentou escapar, mas foi detido próximo ao local onde houve a interceptação.



Com a dupla, foi apreendido um revólver calibre 38 com cinco munições. Segundo a PM, a arma é a mesma usada no crime.



Os jovens, de 18 e 20 anos, foram levados para a delegacia, e a caminhonete foi recuperada.



*Amanda Quintiliano especial para o EM