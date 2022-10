Vídeo: Assaltantes roubam R$ 30 mil e trocam tiros com dono de loja

Um dos ladrões apontou a arma para funcionários (foto: Reprodução/Redes sociais)

Ladrões armados assaltaram uma loja de celulares em Patos de Minas, trocaram tiros com o dono do local e foram presos horas depois pela Polícia Militar. Câmeras de segurança flagraram o momento em que eles invadiram o comércio nesta terça-feira (4/10) e renderam uma funcionária grávida. Eles levaram R$ 30 mil em produtos.

A dupla de ladrões invadiu o local sem estar com o rosto coberto, e um dos assaltantes estava armado. Eles levaram cerca de dois minutos para concluir o assalto. Depois de abordarem a funcionária, as demais pessoas do local foram rendidas. Eles encheram a mochila com celulares e fugiram.





Assim que eles saíram, o dono da loja conseguiu pegar uma arma, que guarda no local, e atirou contra a dupla, que revidou. Ninguém se feriu, mas uma vitrine foi destruída com um dos tiros.



Prisão Quando a Polícia Militar (PM) foi chamada, rapidamente houve a identificação dos ladrões. Eles fugiram de bicicleta, mas foram encontrados horas depois, escondidos em uma creche no bairro Santo Antônio.

Com eles, foi apreendida a maior parte dos aparelhos celulares roubados. A arma de fogo utilizada no crime também estava com eles.