Bandidos assaltam Sicoob e são baleados em troca de tiros com a PM

Quatro bandidos ficaram feridos após uma troca de tiros com a Polícia Militar, no bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte, nesta sexta-feira (23/9).



Eles haviam assaltado uma agência do Sicoob em Santa Maria de Itabira, na Região Central de Minas Gerais, a 132 quilômetros da capital.





Imagens da câmera de segurança do local mostraram dois criminosos rendendo três pessoas, mas sem fazer reféns durante a fuga.





Após uma perseguição, os ladrões foram abordados na área do 16º Batalhão da Polícia Militar, no bairro Santa Tereza, Região Leste de BH. No confronto, três dos quatro assaltantes acabaram baleados, e os policiais apreenderam uma arma de fogo.





Imagens de circuito interno de segurança flagraram parte da ação dos assaltantes (foto: Reprodução)





Os feridos foram encaminhados para o Hospital João XXIII. Não há informações sobre o estado de saúde deles.





De acordo com a PM, a ocorrência ainda está em andamento e novas informações devem estar disponíveis no fim da tarde.





O Estado de Minas entrou em contato com o Sicoob, mas não obteve retorno.





