Cinco homens assaltam motoboy e levam até as pizzas das entregas

Os autores foram localizados pela Polícia Militar e confessaram o crime (foto: PMMG/Divulgação)

Cinco homens foram presos por roubar um entregador de pizza, levando sua moto com todos os produtos que seriam entregues aos clientes. O crime aconteceu na noite dessa segunda-feira (26/9), no Bairro Boa Vista, em Mantena, cidade da Região do Vale do Rio Doce.