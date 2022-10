Vídeo: Homem é flagrado se masturbando próximo de escola

Um homem, ainda não identificado, foi flagrado por três mulheres se masturbando próximo da entrada de um colégio no bairro Granbery, na região central de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira.

De acordo com a Polícia Militar, as mulheres estavam a caminho de casa quando flagraram o homem. Ele estava em pé, sem camisa, com a porta do carro cobrindo parte do corpo. O trio viu que ele estava se masturbando.

No colégio havia uma competição e vários adolescentes estavam na rua e na porta da escola. Ao ver o ato, as mulheres foram em direção ao homem, que rapidamente entrou no carro. Elas tentaram evitar que o rapaz fugisse até a chegada da PM.

No entanto, o homem arrancou com o carro e fugiu do local. Inclusive uma das mulheres quase foi atropelada.



Homem foi flagrado se masturbando na porta de escola em Juiz de Fora (foto: Google Street View)



O trio fez um Boletim de Ocorrência e os PMs colheram imagens de câmeras de segurança que ficam próximas da escola. As imagens mostram o momento em que o homem chega de carro, estaciona o veículo e começa o ato obsceno.

Porém, até agora, o homem não foi identificado ou preso. O caso será investigado pela Polícia Civil.