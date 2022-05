Homem é acusado de filmar mulheres e se masturbar em universidade

Invasão de homem a banheiro feminino aconteceu no campus Umuarama da UFU (foto: Divulgação/UFU)

Um homem foi acusado de invadir um banheiro feminino da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e filmar as estudantes que estavam no local nesta quarta-feira (25/5). Ele ainda teria se masturbado na frente das mulheres. Houve confusão no local, e o suspeito teve que fugir do campus ao ser flagrado. Vítimas relataram falta de ação da segurança da instituição.





O caso aconteceu no bloco 8C do campus Umuarama da universidade, no setor leste da cidade. Foi informado aos policiais que a invasão aconteceu pela manhã e que várias mulheres perceberam o homem filmando estudantes com um aparelho celular. Em determinado momento, o suspeito teria começado a se masturbar.









Em nota, a UFU informou que “registrou um Boletim de Ocorrência na Polícia Militar - inclusive, com o envio de fotos e vídeos recebidos pela Divig (Divisão de Vigilância) - e já entrou em contato diretamente com os comandantes responsáveis pela segurança nos bairros Umuarama e Santa Mônica, onde estão instalados os campi em que foram registrados os casos recentes de importunação sexual”.









Sobre a conduta dos vigilantes, a UFU disse que, juntamente com a empresa contratada para a execução deste trabalho, tomará as providências administrativas para apuração do caso. "Na hipótese de confirmação de que houve negligência, o(s) servidor(es) será(ão) desligado(s) e substituído(s)".



A nota da universidade frisou também que a Comissão Permanente de Acompanhamento da Política Institucional de Valorização e Proteção das Mulheres (CPMulheres) foi informada e está à disposição para oferecer suporte às vítimas.