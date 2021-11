Pela 2ª vez em 4 meses, homem é preso por importunação sexual em Uberlândia

Crime aconteceu dentro de ônibus, quando vítima voltava para casa (foto: Reprodução/Prefeitura de Uberlândia)

Um homem de 42 anos foi preso em Uberlândia por importunação sexual dentro de um ônibus do transporte público da cidade contra um adolescente de 17 anos. Essa foi a segunda detenção do suspeito em quatro meses pelo mesmo crime. Ele teve que fugir para não ser linchado por passageiros do coletivo.De acordo com a vítima, ela entrou no ônibus e voltava para casa, no Bairro Shopping Park, zona sul de Uberlândia, quando um homem ao seu lado lhe mostrou o pênis e começou a se masturbar. Assustada, ela pediu ajuda a outros passageiros, que passaram a agredir o homem.