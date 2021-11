Prefeitura de BH autoriza público em pé e pista de dança em shows

Com a nova publicação, está autorizada a realização de eventos com shows e de serviços de alimentação para público em pé ou espaço que possibilite dança, sem distanciamento mínimo.Para acesso a esses locais será exigido o resultado negativo para a COVID-19 em teste do tipo RT-PCR ou Teste Rápido de Antígeno realizados até 72 horas antes do evento ou a apresentação de comprovante de vacinação da segunda dose ou de dose única da vacina contra a COVID-19, inclusive para funcionários, para qualquer.A mesma regra é válida para qualquer evento com público superior a 2 mil pessoas.No caso de eventos em locais com público de até 2 mil pessoas sentadas, com serviços de alimentação realizados na mesa dos participantes, sem espaços para dança continua valendo a regra de não exigir comprovante de vacinação ou testes. Em todos esses espaços, prevalece o protocolo do uso de máscara durante todo o tempo em que o público estiver no local, exceto em momentos de alimentação.