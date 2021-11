Prefeitura de BH reabre todo o comércio; só boates e saunas seguem fechadas

A Prefeitura de Belo Horizonte unificou as regras de funcionamento das atividades econômicas na cidade, por meio da publicação do decreto 17.763, que começa a valer a partir desta terça-feira (9/11). Diante disso, o município simplificou num único documento as normas dispersas em inúmeros atos publicados durante a pandemia da COVID-19.O novo decreto traz diretrizes gerais sobre os protocolos adotados pela Secretaria Municipal de Saúde. Atualmente, todos os segmentos comerciais e de serviços estão liberados a funcionar todos os dias da semana, sem restrições de horário, desde que obedeçam regras gerais ou específicos para evitar o aumento de casos na cidade.De acordo com a prefeitura, discotecas, danceterias, salões de dança e similares, bem como as atividades de saunas, continuam com suas atividades suspensas, devido ao alto risco sanitário e o potencial de aglomeração e permanência prolongada de pessoas.O decreto ainda afirma que os estabelecimentos que descumprirem as normas perderão seus alvarás de funcionamento.O Comitê de Enfrentamento à COVID-19 continua com autonomia extraordinária para acompanhar o quadro epidemiológico da pandemia e apontar as estratégias que a cidade enfrentará enquanto perdurar o estado de calamidade pública.No último boletim, BH chegou a marca de 6.942 mortes pela doença e a 289.807 casos. A cidade conta com 82% da população vacinada com uma dose ou dose única e a 65% imunizada com a segunda dose. Todos os indicadores da prefeitura continuam em nível de alerta verde, considerado o patamar satisfatório no controle da pandemia.