Adolescentes tentam queimar ônibus em BH e deixam carta sobre presídio

Motorista estava na Rua Santa Leopoldina quando foi abordado pela dupla (foto: Reprodução da internet/Google Maps)



Um ônibus foi alvo de vandalismo na madrugada desta terça-feira (9/11) no Bairro Ouro Minas, Região Nordeste de Belo Horizonte. O motorista conseguiu apagar as chamas antes que elas se espalhassem. Os responsáveis ainda deixaram uma carta com reclamações sobre um presídio em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.









Ele descreveu que seriam dois adolescentes, com idades entre 15 e 18 anos. Ambos chegaram com um galão de produto inflamável e mandaram ele desembarcar. Com medo, o profissional desceu do ônibus e os dois atearam fogo, deixando a carta e fugindo em um Uno branco em direção ao Bairro São Gabriel.





O motorista conseguiu entrar no veículo e apagar as chamas com um extintor. De acordo com a Polícia Militar, a carta deixada pelos suspeitos tem quatro páginas e, em linhas gerais, falam sobre supostos abusos que detentos estariam sofrendo na Penitenciária Professor João Pimenta da Veiga, em Uberlândia. Os autores ainda ameaçaram incendiar mais coletivos nas duas cidades se as reivindicações não forem atendidas.