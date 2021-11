Batida entre ônibus fere torcedores do Cruzeiro no Centro de BH

Passageiros que ficaram feridos no Move estavam nos fundos do coletivo (foto: Leonardo Alvarenga Santos/Divulgação)

Dois homens de 20 e 25 anos e uma jovem de 20 precisaram ser levados ao Hospital João XXIII após a batida entre dois ônibus na madrugada desta quarta-feira (10/11) no Centro de Belo Horizonte. Eles voltavam da partida do Cruzeiro contra o Brusque no Mineirão, na Região da Pampulha, que terminou com a vitória do clube mineiro









Estragos no ônibus que saiu da rodoviária. Passageiros não se feriram e seguiram viagem em outro veículo (foto: Leonardo Alvarenga Santos/Divulgação) Conforme a Polícia Militar (PM), o motorista do Move contou que seguia pela Rua São Paulo e encontrou o sinal verde. Ao entrar na Guaicurus, foi surpreendido pelo outro veículo, mas não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão. Ele destacou que o ônibus é equipado com uma câmera de segurança que pode ter registrado a batida.





Já o condutor do outro ônibus disse, segundo a PM, que seguia pela Rua dos Guaicurus em baixa velocidade por causa do semáforo da Rua São Paulo, que estava com sinal vermelho. Quando passou para o verde, ele retomou o deslocamento e, ao começar a travessia, foi atingido pelo Move.





Os passageiros do coletivo afirmaram aos policiais não terem visto como a colisão ocorreu, apenas sentiram a frenagem brusca e o impacto. As três pessoas feridas, que estavam nas últimas poltronas, reclamavam de dores e sofreram escoriações. No ônibus de viagem ninguém se feriu. A empresa enviou um outro veículo para que os passageiros seguissem para o Vale do Rio Doce.