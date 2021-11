Passageira de ônibus vê batida, aciona socorro e bombeiros resgatam vítimas

Veículo que colidiu com o poste no Bairro Manacás, em BH (foto: 24h com Stallone/Reprodução)

A atitude de uma passageira de um ônibus foi fundamental para que três vítimas de um acidente fossem socorridas na manhã desta sexta-feira (5/11) no Bairro Manacas, em Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher estava passando de ônibus pelo local, quando visualizou um carro batido em um poste e entrou em contato com os Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG).

Chegando ao local, os Bombeiros encontraram no veículo três vítimas retidas bas ferragens, sendo uma mulher e dois homens.

Os ocupantes do carro foram conduzidos para o Hospital e Pronto Socorro João XXIII pela Unidade de Resgate (UR) com o apoio de uma ambulância do SAMU (USB).

De acordo com os militares, a batida ocorreu por volta das 4h50 desta sexta-feira (5/11) na Avenida Tancredo Neves, próximo ao viaduto da Avenida Pedro II, sentido Centro, perto do ponto final da linha de ônibus 4108.

Os bombeiros informaram que ainda não se sabe as causas do acidente. Também não havia atualização sobre o quadro de saúde das vítimas, que não tiveram os nomes divulgados.

