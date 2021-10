Batida entre ônibus e caminhonete deixa vítima presa às ferragens, em Minas

Bombeiros trabalham no resgate à vitima que ficou presa nas ferragens (foto: Reprodução/ CBMMG) preso às ferragens de seu carro na tarde desta segunda-feira (18/10), após se envolver num acidente com um ônibus, em Jaboticatubas, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os veículos bateram de frente e o homem foi socorrido de helicóptero para o Hospital João XXIII. Um motorista de 59 anos ficoude seu carro na tarde desta segunda-feira (18/10), após se envolver num acidente com um ônibus, em Jaboticatubas, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os veículos bateram de frente e o homem foi socorrido de helicóptero para o Hospital João XXIII.









Com o impacto, a caminhonete modelo Fiat Strada bateu no para-brisa do ônibus, assustando o motorista, que arrastou o carro por cerca de seis metros.





O motorista da Strada ficou com as pernas presas no painel do veículo, teve o braço esquerdo quebrado e um corte na testa.





A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros, que solicitou apoio do helicóptero Arcanjo para fazer o resgate da vítima.

Motorista foi socorrido de helicóptero para o Hospital João XXIII (foto: Reprodução/ CBMMG)







O homem foi levado para o pronto-socorro do Hospital João XXIII.





No momento da batida, o ônibus não tinha passageiros e o motorista não se machucou.





A perícia foi acionada para avaliar as causas do acidente e a ocorrência encerrada na Delegacia de Plantão de Jaboticatubas.





*Estagiária sob supervisão