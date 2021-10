Van escolar tomba após batida e deixa feridos na Região Nordeste de BH

Acidente aconteceu em uma avenida do Bairro Pousada Santo Antônio, em BH (foto: Reprodução)









Já o motorista do carro, de 40 anos, ficou preso dentro do veículo e foi retirado pelos bombeiros. Ele teve fratura exposta em uma das pernas e foi levado ao hospital pelo Samu.

Um acidente envolvendo uma van escolar e um carro de passeio chamou a atenção de quem passou pela Avenida Magenta, no Bairro Pousada Santo Antônio, na Região Nordeste de Belo Horizonte, no fim da tarde desta segunda-feira (25/10). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a van tombou após ser atingida pelo carro. Ao todo, três pessoas ficaram feridas na colisão.