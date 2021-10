Preso homem que ameaçava matar ex-mulher e ex-sogra em Uberaba

Acusado de descumprir medida protetiva está preso preventivamente em Uberaba (foto: PCMG/Divulgação)

Um homem de 32 anos foi preso nesta segunda-feira (25/10), pela Polícia Civil de Uberaba, no Triângulo, por descumprir medida protetiva de urgência expedida em favor de sua ex-companheira, de 27 anos. O acusado tentava se aproximar da mulher e também enviava a ela mensagens a ameaçando de morte, assim como a ex-sogra.

Segundo as investigações, o suspeito mantinha uma relação conturbada com a vítima, marcada por constantes agressões. Diante disso, em 15 de setembro deste ano, a mulher foi até a polícia e solicitou medida protetiva, deferida pela justiça.

Na queixa-crime, a vítima denunciou também que sua mãe sofria ameaças por parte do genro. No último dia 21, o investigado abordou a ex em uma avenida da cidade, ocasião em que novamente a ameaçou. Ele tomou as chaves da motocicleta da mulher, fugindo em seguida.

Depois de ouvir várias testemunhas, o delegado Eduardo Alves Garcia requereu à justiça a prisão preventiva do suspeito. A prisão ocorreu depois de operação conjunta entre a Polícia Civil e a Guarda Municipal de Uberaba.