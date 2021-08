Minas: 90% das vítimas de feminicídio não possuíam medida protetiva

Em 65% dos casos de feminicídio, a mulher foi assassinada dentro de casa (foto: Pixabay/ Reprodução)

69% das vítimas são negras

O que é feminicídio?

Feminicídio é o nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero. Ou seja, elas são mortas por serem do sexo feminino. O Brasil é um dos países em que mais se matam mulheres, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.





A tipificação do crime de feminicídio é recente no Brasil. A Lei do Feminicídio (Lei 13.104) entrou em vigor em 9 de março de 2015.





Entretanto, o feminicídio é o nível mais alto da violência doméstica. É um crime de ódio, o desfecho trágico de um relacionamento abusivo.





O que diz a Lei do Feminicídio?

Art. 121, parágrafo 2º, inciso VI

"Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:

I - violência doméstica e familiar;

II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher."

Qual a pena por feminicídio?

Segundo a 13.104, de 2015, "a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com deficiência; na presença de descendente ou de ascendente da vítima."





Como denunciar violência contra mulheres?

Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

Em casos de emergência, ligue 190.





Quasede feminicídio em Minas, entre janeiro de 2019 e junho de 2021, não tinham requerido medida protetiva de urgência. A informação consta no Diagnóstico de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulherm, apresentado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta sexta-feira (20/8).Ainda de acordo com o estudo, entre 2017 e 2021, uma média des foi morta por mês no estado.Segundo a coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (CAOVD) do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), promotora de Justiça Patrícia Habkouk, a informação de que quase 90% das vítimas não tinham requerido proteção do Estado foi apurada pela primeira vez na pesquisa, realizada desde 2013.A última edição da pesquisa “”, realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o instituto de pesquisas Datafolha, ajuda a esclarecer a questão.De acordo com o estudo, 32,8% das entrevistadas disseram ter resolvido sozinhas a situação; 16,8% julgaram que o caso não era importante a ponto de acionar a polícia; 15,3% não quiseram envolver a polícia; 13,4% tiveram medo de represálias por parte do autor da violência; 12,6% não tinham provas para acionar a polícia; 5,6% afirmaram não crer nas instituições policiais; e 2,7% tiveram seu deslocamento dificultado pela pandemia.Para Patrícia Habkouk, a garantia do acesso das mulheres às medidas de segurança exigedo Estado emeducativas, na reestruturação dos serviços de atendimento à mulher, além da incorporação da questão do gênero no atendimento das vítimas, do acolhimento e do encaminhamento dessas mulheres e de se darcredibilidade à palavra delas.O diagnóstico informa, ainda, o local onde as mortes aconteceram, a relação entre vítima e autor, o instrumento do crime, além da raça, idade e escolaridade das mulheres assassinadas. Há também informações sobre os feminicídios tentados.De acordo com o levantamento, as mulheres negras são as que mais são mortas. Elas representaram 69% das vítimas de feminicídio no período analisado.Outro dado revelado pelo diagnóstico é que em 65% dos casos de feminicídio, a mulher foi assassinada dentro de casa.Os autores das mortes, em 83% dos casos, foram o marido, o companheiro, o ex-marido, o ex-companheiro ou o namorado da vítima."As mulheres morrem dentro das próprias casas, que não são espaços seguros para elas. Têm a vida ceifada pelas mãos de seus parceiros ou ex-parceiros, via de regra, quando decidem romper com o relacionamento abusivo em que estão inseridas", expõe Patrícia Habkouk.A morte violenta de mulheres em razão de gênero ganhou visibilidade no ordenamento jurídico brasileiro a partir da Lei do Feminicídio - Lei 13.104, de 9 de março de 2015 -, mas, desde 2006, a Lei Maria da Penha já estabelecia a importância de serem promovidos estudos estatísticos específicos, de forma a nortear as políticas públicas relacionadas ao enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.O Dia Estadual de Combate ao Feminicídio foi instituído em Minas Gerais em 2019 pela Lei 23.144/2018 e escolhido para lembrar o assassinato da servidora do MPMG Lilian Hermógenes da Silva, de 44 anos, em Contagem, em 23 de agosto de 2016, a mando do ex-marido.